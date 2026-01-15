Borgata Cisore, al via i lavori di ripristino del cedimento stradale

Prenderanno il via lunedì 19 gennaio gli interventi di ripristino del cedimento stradale in corrispondenza dell’ingresso di Borgata Cisore.

L’intervento rientra in un programma di manutenzione volto a mettere in sicurezza un tratto particolarmente delicato della viabilità, interessato da un cedimento che rende necessario un intervento strutturale. L’avvio del cantiere comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione, come previsto dall’ordinanza n. 1/2026.

Nel dettaglio, per tutta la durata dei lavori sarà istituito un senso unico alternato, regolato dalla presenza di movieri oppure da un impianto semaforico temporaneo. Non sono previste chiusure totali e prolungate della strada, ma potranno verificarsi brevi sospensioni della circolazione in concomitanza con le operazioni di movimentazione dei mezzi e di carico e scarico dei materiali.