Detenuti e giovani fragili, Gattabuia apre nuove opportunità: attivata la raccolta fondi

La Fondazione Comunitaria del Vco ha aperto una campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto “Gattabuia, cucine libere”. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa il Sogno, che ha sviluppato un progetto di inclusione socio-lavorativa presso il ristorante Gattabuia rivolto a persone che vivono situazione di svantaggio.

Gattabuia è un ristorante sociale, all’interno di Villa Olimpia a Verbania, che offre pasti accessibili alla cittadinanza, un servizio di mensa sociale e consegna pasti a domicilio per persone fragili, oltre a opportunità di inserimento lavorativo a detenuti e persone svantaggiate.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di sostenere l’inserimento di giovani tra i 20 e i 35 anni - almeno 14, fino ad un massimo di 20 - a rischio marginalità sociale, quali detenuti, persone in esecuzione penale esterna, giovani seguiti dai servizi sociali o esclusi dal mercato del lavoro. Gattabuia offrirà loro un percorso di formazione, con un corso professionalizzante di 100 ore in tecniche di cucina, sala e bar. Per quattro partecipanti, poi, un inserimento lavorativo di 12 mesi al ristorante Gattabuia, mentre per gli altri un accompagnamento nella ricerca di lavoro presso realtà ristorative del territorio. Parallelamente, il progetto prevede un percorso di formazione e capacity building per 6 professionisti del ristorante, finalizzato a migliorare le competenze nella gestione e nell’accompagnamento di persone fragili che frequentano il ristorante. Durante il percorso non mancherà la supervisione psicologica per i soggetti che ne avranno bisogno.

Per sostenere al meglio questo percorso è necessario un intervento anche sugli ambienti.

Si prevede infatti la ristrutturazione e l’ampliamento della cucina, con nuove attrezzature moderne e sicure; la realizzazione di una nuova area lavaggio più efficiente; l’ammodernamento delle sale per un miglioramento dell’organizzazione degli spazi, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità; l’adottamento di un sistema di digitalizzazione del servizio di sala che permetterà di rendere il servizio più efficiente.

Il costo totale del progetto è di 230mila euro, finanziati per 100mila euro dalla Fondazione Comunitaria tramite risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo. È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario (Iban IT81O0306909606100000000570, beneficiario Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico, causale “Gattabuia cucine libere”), oppure tramite donazione online con carta di credito sul sito della Fondazione.