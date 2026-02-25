 / Associazioni

Gli scatti fotografici di Righetti: dal D-Day ai tatuaggi, al borgo di Peccioli

Nella serata di venerdì 27 febbraio sarà protagonista il vicepresidente de La Cinefoto

Venerdì 27 Febbraio il vicepresidente de La Cinefoto, Roberto Righetti,  proporrà la visione di tre suoi recenti progetti.

"Here Rest in Honour Glory" è un viaggio sulle spiagge dello sbarco in Normandia rivivendo il D-Day. Simboli, luoghi e memoriali nel segno del "bianco e nero Kodak" di Robert Capa che qui realizzò immagini ancora oggi affascinanti, ma anche misteriose: le magnifiche undici. "Under my Skin" ha come tema i tatuaggi. Questi hanno spesso un significato, ma non tutti vogliono rivelare il proprio. Vedremo immagini di tatuatori al lavoro mentre traducono la pelle in arte; disegni, numeri, forme per comunicare o ricordare.

 "I Giganti di Peccioli" riguarda scatti fotografici effettuati nei dintorni del borgo di Peccioli - provincia di Pisa - dove si trovano suggestive installazioni artistiche, sculture con forma umana che escono dal terreno. Ognuna testimonia una trasformazione del luogo che le ospita imponendosi alla vista come icona di rinascita.

