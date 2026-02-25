Gli scatti fotografici di Righetti: dal D-Day ai tatuaggi, al borgo di Peccioli

Venerdì 27 Febbraio il vicepresidente de La Cinefoto, Roberto Righetti, proporrà la visione di tre suoi recenti progetti.

"Here Rest in Honour Glory" è un viaggio sulle spiagge dello sbarco in Normandia rivivendo il D-Day. Simboli, luoghi e memoriali nel segno del "bianco e nero Kodak" di Robert Capa che qui realizzò immagini ancora oggi affascinanti, ma anche misteriose: le magnifiche undici. "Under my Skin" ha come tema i tatuaggi. Questi hanno spesso un significato, ma non tutti vogliono rivelare il proprio. Vedremo immagini di tatuatori al lavoro mentre traducono la pelle in arte; disegni, numeri, forme per comunicare o ricordare.

"I Giganti di Peccioli" riguarda scatti fotografici effettuati nei dintorni del borgo di Peccioli - provincia di Pisa - dove si trovano suggestive installazioni artistiche, sculture con forma umana che escono dal terreno. Ognuna testimonia una trasformazione del luogo che le ospita imponendosi alla vista come icona di rinascita.