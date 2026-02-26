"Intelligenza artificiale applicata ai processi, non alle illusioni"

La Compagnia delle Opere Insubria torna a Domodossola con un nuovo evento dedicato all’intelligenza artificiale: si tratta di “AI applicata ai processi, non alle illusioni”, un percorso formativo pensato per accompagnare persone e organizzazioni dentro il cambiamento concreto, quello che incide sui processi, sulle decisioni operative e sul modo di lavorare ogni giorno.

Il corso è guidato da Fausto Turco, esperto di intelligenza artificiale e digital transformation, ed è strutturato in tre giornate che propongono un approccio dichiaratamente pratico. L’intelligenza artificiale viene affrontata per ciò che è: uno strumento di lavoro da integrare nei flussi operativi, capace di alleggerire il carico ripetitivo, migliorare la qualità degli output e restituire tempo ed energia alle persone.

Niente teoria astratta e niente illusioni. Metodo, esercitazioni, casi reali e costruzione di procedure operative da portare subito nella propria realtà professionale. Il tutto in un contesto di confronto e condivisione, perché da sempre crediamo che la formazione sia un principio fondativo della persona e dell’impresa e che il vero valore nasca dal fare insieme.

Gli incontri si terranno il 27 febbraio, il 6 marzo e il 13 marzo dalle 9.00 alle 13.00 presso il Caveau di Domocentro a Domodossola (in corso Dissegna 8). Il corso si rivolge a imprenditori, manager e professionisti.