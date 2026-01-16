Domodossola, riprende di nascosto un appuntamento e pubblica il video sui social: denunciato

I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato un uomo residente nel Verbano per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente in violazione del codice della privacy. I fatti risalgono alla fine dello scorso anno quando due giovani, entrati in contatto tramite una piattaforma di incontri online, decidono di incontrarsi di persona. Nel corso dell’appuntamento però, il giovane registra l’incontro mediante l’utilizzo di occhiali dotati di microcamera, all’insaputa della donna. Il filmato, pur non contenendo alcun elemento a sfondo sessuale, viene però successivamente diffuso su un social network in assenza del consenso della persona ripresa. Venuta a conoscenza della diffusione online della registrazione, la giovane ha presentato formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di Domodossola e, a seguito dei successivi accertamenti, i militari una volta identificato l’autore delle registrazioni hanno proceduto a deferirlo all’autorità giudiziaria competente.

In questo caso, anche se il contenuto non sia di natura sessuale, la diffusione di riprese realizzate di nascosto e senza il consenso dell’interessato rientra nell’ambito della tutela prevista dal codice della privacy, configurandosi un trattamento illecito di dati personali, che prevede per altro pesanti sanzioni.

Qualora il contenuto delle immagini diffuse avesse compreso anche scene a sfondo sessuale, si sarebbe configurata la più grave condotta del cosiddetto “revenge porn”, ossia la diffusione non consensuale di immagini o video di natura intima. Tale condotta rientra in uno dei reati inseriti nel Codice Rosso, finalizzato a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.