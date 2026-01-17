La Virtus Villa cerca di frenare il Feriolo

Feriolo-Virtus Villa e Momo-Omegna ‘segnano’ la seconda di ritorno di Prima Categoria.
Capolista impegnata con una Virtus Villa, in netta ripresa nella parte finale dell’andata. Il Feriolo non sbaglia un colpo ma gli ossolani fanno risultato positivo da 4 turni.
Il Momo, reduce dallo stop di sette giorni fa, ospita l'Omegna che ha anocra il dente avvelenato. I novaresi cercano punti per avvicinare il Feriolo, ma i rossoneri vogliono riscattarsi dal ko interno subito col Dormelletto e condizionato da un arbitraggio negativo.
Dormelletto che riceva il Carpignano e mira a proseguire la striscia positiva che l’ha portato a ridosso della testa di classifica.
Trasferta in Ossola per il Bagnella che gioca a Vogogna. Cusiani che stanno risalendo la classifica e ossolani che non possono permettersi di perdere punti se vogliono salvarsi.
L’Agrano contro il Sizzano ha un solo risultato: vincere. Con i novaresi che però devono guardarsi alle spalle per non restare invischiati nella zona play out.
Cannobiese in quel di Cameri per riconfermare la buona prova di domenica scorsa (vittoria sulla Varzese) e Romagnano che sarà impegnato contro la Quaronese.
Sete di punti anche in casa Esio Verbania, dove arriva una Varzese che vive un momento poco felice, anche per la scomparsa di Danilo Bogo, 50 anni, storico consigliere e guardalinee della società ossolana.