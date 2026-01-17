Falsi messaggi WhatsApp per sottrarre denaro: una nuova truffa online

La polizia postale informa che è in corso una truffa online che sfrutta l’hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro. I malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso (ad esempio difficoltà economiche, necessità urgenti o imprevisti), accompagnati da una richiesta di denaro. La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e a effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro.

Per evitare di cadere vittime di questo tipo di truffa, la polizia postale invita i cittadini a: verificare sempre l’autenticità delle richieste di denaro, contattando direttamente la persona tramite una chiamata o un altro canale; attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp per aumentare il livello di protezione del proprio account; segnalare e bloccare i messaggi sospetti direttamente all’interno dell’applicazione; informare tempestivamente il contatto qualora si sospetti che il suo account sia stato compromesso.

In presenza di richieste di denaro ricevute tramite chat è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente e verificare sempre l’autenticità del messaggio, anche quando sembra provenire da un contatto conosciuto. È importante prestare attenzione a link e comunicazioni inattese e tutelare i propri account evitando la diffusione di codici di verifica, credenziali di accesso o informazioni personali, che potrebbero essere utilizzate dai truffatori per perpetrare ulteriori frodi. La prudenza e la verifica diretta rappresentano strumenti fondamentali per evitare di cadere in questo tipo di truffe.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare la polizia postale tramite il sito www.commissariatodips.it.