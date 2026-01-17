Minaccia il vicino di casa con una pistola: ossolano denunciato

I carabinieri della stazione di Gravellona Toce hanno denunciato in stato di libertà un uomo, classe 1974 residente in bassa Ossola, per minaccia aggravata. I militari sono intervenuti dopo che l’uomo, al termine dell’ennesimo litigio, ha minacciato il vicino di casa mostrando il calcio di una pistola che teneva occultata nella cinta dei pantaloni, dicendo di non avere paura di usarla. Ricevuta la notizia, i carabinieri di Gravellona Toce, supportati dai colleghi di Premosello Chiovenda, si sono presentati a casa del 51enne perquisendo il suo appartamento alla ricerca della pistola ed eventuali altre armi detenute illegalmente. Non solo hanno trovato la pistola utilizzata per minacciare il vicino, un revolver a salve modello 380 Magnum, sprovvisto di tappo rosso, ma altre due pistole semiautomatiche, sempre scacciacani e sempre senza tappo rosso, esatte riproduzioni di modelli di Beretta. Tutte le armi sono state sottoposte a sequestro. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 11 grammi di hashish, motivo per il quale l’uomo è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.