Enrico Basili protagonista del primo appuntamento di marzo a La Cinefoto

Stilato il programma degli incontri del mese di Marzo 2026 a La Cinefoto di Domodossola.

Venerdì 6 Marzo toccherà al nuovo socio Enrico Basili, fotografo professionista trasferitosi dalla Liguria nel VCO. Presenterà diversi progetti fotografici che vanno dalla fotografia naturalistica al ritratto con soggetti femminili e maschili, sia con immagini a colori che bianco e nero.

Intanto l’associazione ha organizzato un Corso di Fotografia aperto a tutti. Il corso inizierà nel mese di Aprile e sarà tenuto dal fotografo Roberto Bianchetti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lacinefoto.it.