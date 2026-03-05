 / Associazioni

Associazioni | 05 marzo 2026, 09:35

Enrico Basili protagonista del primo appuntamento di marzo a La Cinefoto

Venerdì 6 presenterà i suoi progetti fotografici che vanno dalla fotografia naturalistica al ritratto con soggetti femminili e maschili, sia con immagini a colori che bianco e nero

Enrico Basili protagonista del primo appuntamento di marzo a La Cinefoto

Stilato il programma degli incontri del mese di Marzo 2026 a La Cinefoto di Domodossola.

 Venerdì 6 Marzo toccherà al nuovo socio Enrico Basili, fotografo professionista trasferitosi dalla Liguria nel VCO. Presenterà diversi progetti fotografici che vanno dalla fotografia naturalistica al ritratto con soggetti femminili e maschili, sia con immagini a colori che bianco e nero.

Intanto l’associazione ha organizzato un Corso di Fotografia aperto a tutti. Il corso inizierà nel mese di Aprile e sarà tenuto dal fotografo Roberto Bianchetti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lacinefoto.it.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore