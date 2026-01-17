Con Ars.Uni.Vco un nuovo corso di lingua inglese

L’associazione Ars.Uni.Vco propone un nuovo corso di lingua inglese, rivolto in particolare a tutti coloro che desiderano migliorare a propria capacità di dialogo. Il corso, gratuito per gli associati 2026, si struttura in sei incontri online, che si tengono il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 a partire dal 18 febbraio.

Ogni settimana i partecipanti si confronteranno con un tema differente su cui conversare liberamente in lingua inglese, ciò permette di rafforzare la comprensione orale e di acquisire scioltezza nella lingua parlata. Il docente assisterà ia partecipanti fornendo suggerimenti, spunti e indicazioni.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione sul sito dell’associazione entro e non oltre martedì 10 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail elisa.cristina@arsunivco.eu oppure il numero 388 625 2480.