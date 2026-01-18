Sconfitta interna 3 a 4 per la Juve Domo contro l'Orizzonti Canavese FOTO

Giornata amara per la Juventus Domo, battuta in casa 3-4 dall’Orizzonti Canavese, e per il Piedimulera, sconfitto 3-2 sul campo della Virtus Vercelli. Sorride l’Union Novara, che centra una vittoria importante sul campo del Lupetti Bianchi Trino imponendosi 0-1. Pareggi per Arona, che chiude 1-1 contro il Gattinara, e per l’Ornavassese, fermata sul 2-2 dal Cever.Sa.Ma Biella. Finisce senza reti invece la sfida tra Banchette Colleretto e Gravellona San Pietro (0-0).
