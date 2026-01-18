 / Confine

Sale il tasso di disoccupazione in Vallese

Nel 2025, nel cantone al confine con l'Ossola, erano registrate agli Uffici Regionali per l'Impiego in media 5.645 persone disoccupate, 800 in più rispetto all'anno precedente.

Briga, in Vallese

Erano 7.218 persone che a fine dicembre 2025 risultavano disoccupate nel Vallese. Un aumento di 1.210 unità rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,6 punti percentuali, attestandosi al 3,9%. Rispetto a novembre, il numero di disoccupati è aumentato in tutte le regioni del Cantone.

Nel 2025, nel contone confinante con l'Ossola erano registrate presso gli Uffici Regionali per l'Impiego in media 5.645 persone disoccupate, ovvero 800 in più rispetto all'anno precedente.

Il tasso di disoccupazione annuo del cantone è del 3,1% (+0,4 punti percentuali). I tassi regionali sono: 1,3% (+0,2 punti percentuali) nell'Alto Vallese, 3,7% (+0,7 punti percentuali) nel Vallese centrale e 3,6% (+0,4 punti percentuali) nel Basso Vallese.  Il tasso di disoccupazione svizzero è salito al 2,8% (+0,4 punti percentuali).

