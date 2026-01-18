Villavis Race 2026: al via le iscrizioni per il trail che corre lungo il Toce

Dal 26 gennaio si aprono ufficialmente le iscrizioni alla terza edizione della “Villavis Race”, l’evento podistico che domenica 29 marzo 2026 animerà Villadossola e i territori limitrofi con due percorsi immersi nella natura. Gli organizzatori propongono anche quest’anno una formula adatta sia agli atleti agonisti sia agli appassionati della corsa e delle camminate sportive: un trail competitivo da 17 chilometri e una prova non competitiva da 11 chilometri, entrambe caratterizzate da un dislivello positivo contenuto, di circa 80 metri, che le rende accessibili ma al tempo stesso piacevoli e panoramiche.

Le iscrizioni online saranno attive fino alle 24 del 26 marzo sul sito wedosport.net: la quota è di 25 euro per la 17K competitiva e 15 euro per la 11K non competitiva. Sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa della gara in Piazza della Repubblica a Villadossola, dalle 7.30 alle 9, con una tariffa di 35 euro per la competitiva e 15 euro per la non competitiva. I primi 150 iscritti alla 17K e i primi 120 alla 11K avranno garantiti pettorale con chip (con nome stampato se l’iscrizione avviene entro il 14 marzo), pacco gara con gadget tecnico e buoni, oltre ai ristori lungo il percorso e all’arrivo, e ai servizi di spogliatoi, docce, deposito chiavi e massaggi.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dalle 7.30 in Piazza della Repubblica. Il chippaggio avverrà alle 9.15, la partenza della 17K competitiva alle 9.30 e quella della 11K non competitiva alle 9.35. Il tempo massimo previsto è di 3 ore per la distanza lunga e 2 ore per quella breve. Entrambe le prove partiranno dal centro di Villadossola e si svilupperanno prevalentemente lungo la Ciclabile del Toce, tra sentieri e mulattiere che costeggiano il fiume, con un doppio passaggio suggestivo alla Collina dello Sport e rientro finale in piazza. I territori attraversati saranno quelli di Villadossola e Pallanzeno, con scorci sul Toce, fioriture primaverili e ampi tratti immersi nel verde. La 17K competitiva sarà valida come Campionato Provinciale Fidal VCO di Urban Trail individuale e Trail per Società. Possono partecipare gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico agonistico per Atletica Leggera e tesserati Fidal, EPS affiliati al Coni o con Runcard.

La 11K, invece, è aperta a tutti, purché in buona condizione fisica. Un momento molto atteso sarà il Polenta Party finale, durante il quale, alle 13, si terranno anche le premiazioni. Per la 17K saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, oltre al “Trofeo Città di Villadossola” per i vincitori assoluti, al “Trofeo Ossola Amica dell’UGI” al gruppo più numeroso e a un riconoscimento speciale a un’Avisina e a un Avisino. Anche per la 11K sono previsti riconoscimenti per le prime tre donne e i primi tre uomini, insieme a premi a sorteggio per entrambe le distanze.

La Villavis Race ha anche un forte valore sociale: parte del ricavato sarà destinata all’associazione Ossola Amici dell’Ugi Odv, che sostiene i bambini oncologici e le loro famiglie in collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Inoltre, l’organizzazione invita tutti, podisti e non, a portare scarpe usate di qualsiasi tipo, che verranno raccolte dal Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania per essere riutilizzate.