Cronaca | 19 gennaio 2026, 12:05

Dramma allo stadio di Sion, tifoso cade dalla gradinata e muore due giorni dopo in ospedale

La vittima è un cittadino svizzero di 36 anni. Aperta un’inchiesta

Tragedia allo stadio Tourbillon di Sion, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dalla Gradinata Nord durante una partita di calcio. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026, mentre si stava disputando l’incontro tra FC Sion e FC Winterthur.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un cittadino svizzero di 36 anni, si trovava nel settore della Gradinata Nord quando, per cause che al momento restano da chiarire, è caduto nel vuoto all’altezza della scala ovest, intorno alle 21.45.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS). Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Sion, dove è deceduto venerdì 16 gennaio, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

I primi elementi dell’indagine avrebbero già permesso di escludere l’intervento di terzi. Il Ministero pubblico ha comunque aperto un’inchiesta per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

Redazione

