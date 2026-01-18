Poker del Feriolo contro il Villa

Il Feriolo conferma il primato superando nettamente la Virtus Villadossola con un 4-0, mentre il Momo resta in scia grazie al successo per 4-1 nel derby contro l’Omegna. Vittoria esterna per la Quaronese, che passa sul campo del Romagnano con lo 0-1, e successo anche per il Bagnella, corsaro a Vogogna con un largo 2-6. In chiave salvezza, punto per l’Esio Verbania, che pareggia 1-1 con il Varzese.
Buon risultato anche per il Cameri, che conquista i tre punti battendo 1-0 la Cannobiese, mentre il Dormelletto Comignago non va oltre il 2-2 contro il Carpignano. Infine, vittoria esterna del Sizzano, che supera l’Agrano per 0-1.