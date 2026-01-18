 / Sport

Sport | 18 gennaio 2026, 17:17

Poker del Feriolo contro il Villa

Prima Categoria, il Momo batte 4 a 1 l'Omegna. Goleada del Bagnella che batte 6 a 2 il Vogogna

Poker del Feriolo contro il Villa

Il Feriolo conferma il primato superando nettamente la Virtus Villadossola con un 4-0, mentre il Momo resta in scia grazie al successo per 4-1 nel derby contro l’Omegna. Vittoria esterna per la Quaronese, che passa sul campo del Romagnano con lo 0-1, e successo anche per il Bagnella, corsaro a Vogogna con un largo 2-6. In chiave salvezza, punto per l’Esio Verbania, che pareggia 1-1 con il Varzese.

Buon risultato anche per il Cameri, che conquista i tre punti battendo 1-0 la Cannobiese, mentre il Dormelletto Comignago non va oltre il 2-2 contro il Carpignano. Infine, vittoria esterna del Sizzano, che supera l’Agrano per 0-1.

r.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore