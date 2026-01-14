Coppa Piemonte Vco, domenica le semifinali di seconda e terza categoria

Con l’inizio del 2026 ritorna anche la Coppa Piemonte/Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria, fase provinciale del VCO. Dopo la conclusione della fase a gironi, disputata lo scorso ottobre, la competizione entra ora nel vivo con le semifinali, in programma domenica 18 gennaio con fischio d’inizio alle 14.30.

Il programma prevede due sfide di grande interesse. Al campo sportivo “Ghidini” di Verbania/Suna si affronteranno Voluntas Suna e Mergozzese, mentre al campo comunale di Santa Maria Maggiore (località Praudina) sarà la volta di Pro Vigezzo–Casale Corte Cerro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non sono previsti supplementari: si passerà direttamente ai calci di rigore.

La Voluntas Suna arriva alla semifinale forte della vittoria nel proprio girone a punteggio pieno. I verbanesi tornano a giocarsi un posto in finale dopo quattro anni: l’ultima semifinale risale infatti al 2022, quando furono eliminati dall’allora Dinamo Bagnella. Per la Mergozzese, vincente del girone C, si tratta invece della prima partecipazione alla fase finale della Coppa.

Nell’altra semifinale la Pro Vigezzo, anch’essa prima nel proprio girone con percorso netto, sfiderà il Casale Corte Cerro, che tenterà per la terza volta l’assalto alla finale. I casalesi vantano già un successo nella competizione, conquistato nel 2023, mentre nel 2024 si erano arresi in finale al Cireggio.

L’invito è rivolto a tutti i tifosi, chiamati a sostenere le proprie squadre del cuore in queste partite decisive. Le semifinali promettono spettacolo, emozioni e colpi di scena, a conferma del valore e della passione che animano il calcio dilettantistico del territorio.

Un ringraziamento va infine a tutte le squadre partecipanti per l’impegno e la sportività dimostrati durante la fase a gironi. Ora la parola passa al campo, per scoprire chi si contenderà il titolo nella finale.