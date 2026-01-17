 / Calcio

Promozione, gioca in casa anche l'Ornavassese che riceve il Ceversama

L'Orizzonti Canavese sulla strada della Juventus Domo

Seconda giornata di ritorno in Promozione.

Un turno che sulla carta vede la capofila Casale impegnata con il Quincitava, quarta della classe e con Juventus Domo e Dufour Varallo che sperano in un mezzo passo falso dei casalesi.

Sul fondo la Union Novara va a Trino e il Piedimulera in casa della Virtus Vercelli, mentre il Gravellona scende nel Torinese.

Arona e Ornavassese, in zona tranquilla, se la vedono con Ivrea e Ceversama.

Le partite:  Juventus Domo-Orizzonti Canavese; Arona-Gattinara; Ornavassese-Ceversama; Banchette Colleretto-Gravellona San Pietro; Virtus Vercelli-Piedimulera; Lupetti Bianchi Trino-Union Novara; Città di Casale—Quincitava; Dufour Varallo-Ivrea.

