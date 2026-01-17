L'Orizzonti Canavese sulla strada della Juventus Domo

Seconda giornata di ritorno in Promozione.
Un turno che sulla carta vede la capofila Casale impegnata con il Quincitava, quarta della classe e con Juventus Domo e Dufour Varallo che sperano in un mezzo passo falso dei casalesi.
Sul fondo la Union Novara va a Trino e il Piedimulera in casa della Virtus Vercelli, mentre il Gravellona scende nel Torinese.
Arona e Ornavassese, in zona tranquilla, se la vedono con Ivrea e Ceversama.
Le partite: Juventus Domo-Orizzonti Canavese; Arona-Gattinara; Ornavassese-Ceversama; Banchette Colleretto-Gravellona San Pietro; Virtus Vercelli-Piedimulera; Lupetti Bianchi Trino-Union Novara; Città di Casale—Quincitava; Dufour Varallo-Ivrea.