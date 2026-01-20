 / Ossola

Ossola | 20 gennaio 2026, 16:55

Trontano, in corso interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei rii

I lavori, finanziati con fondi Ato, sono un tassello importante per la salvaguardia del territorio

Sono in corso lavori di manutenzione nel territorio comune di Trontano, finanziati con fondi Ato (Ambito territoriale ottimale) che gestisce il ciclo dell'acqua. Il contributo è arrivato tramite l'Unione Montana della Media Ossola, della quale Trontano fa parte, e ha permesso al comune di programmare diversi interventi di manutenzione che proseguiranno fino alla primavera. I lavori riguardano principalmente i rii.

Da prima di Natale ad ora gli interventi hanno interessato i rii Percettino, Melezzo e Creggio e sono stati coordinati dall'ufficio tecnico e da un geologo. Il materiare rimosso, dopo essere  separato e selezionato, potrà essere riutilizzato per il consolidamento del fondo delle strade di montagna.

“I lavori sono consistiti – spiega l'assessore ai lavori pubblici Adriano Viscardi - nella rimozione di materiale in alveo, nel ripristino lungo le sponde, nella sistemazione di viabilità dissestata e nella pulizia delle vasche. Si tratta di lavori utilissimi – prosegue l'assessore - per la salvaguardia del territorio. La sicurezza è sempre stata ed è uno punti principali della nostra amministrazione”.

Mary Borri

