Trontano, in corso interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei rii

Sono in corso lavori di manutenzione nel territorio comune di Trontano, finanziati con fondi Ato (Ambito territoriale ottimale) che gestisce il ciclo dell'acqua. Il contributo è arrivato tramite l'Unione Montana della Media Ossola, della quale Trontano fa parte, e ha permesso al comune di programmare diversi interventi di manutenzione che proseguiranno fino alla primavera. I lavori riguardano principalmente i rii.

Da prima di Natale ad ora gli interventi hanno interessato i rii Percettino, Melezzo e Creggio e sono stati coordinati dall'ufficio tecnico e da un geologo. Il materiare rimosso, dopo essere separato e selezionato, potrà essere riutilizzato per il consolidamento del fondo delle strade di montagna.

“I lavori sono consistiti – spiega l'assessore ai lavori pubblici Adriano Viscardi - nella rimozione di materiale in alveo, nel ripristino lungo le sponde, nella sistemazione di viabilità dissestata e nella pulizia delle vasche. Si tratta di lavori utilissimi – prosegue l'assessore - per la salvaguardia del territorio. La sicurezza è sempre stata ed è uno punti principali della nostra amministrazione”.