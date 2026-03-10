Crevoladossola si racconta: presentazione del filmato e della cartina escursionistica

Venerdì 13 marzo, alle ore 17.00, il Cinema Paradiso del Centro Commerciale Ossola Outdoor Center di Crevoladossola ospiterà la presentazione del filmato turistico-promozionale “Crevola – crocevia dell’Ossola”.

Il documentario, realizzato nel 2025 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Crevoladossola, è prodotto dalla ditta PixelPro Videoproduzioni, con regia e testi di Marzio Bartolucci. Particolare valore aggiunto è stato dato dalla partecipazione di cittadini crevolesi coinvolti nelle riprese, che hanno contribuito a rendere il progetto ancora più autentico e rappresentativo del territorio.

Un ringraziamento speciale va anche ai collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione del filmato: Consorzio Crevola Alta, Palissandro Marmi, Enel Green Power e Tones on the Stones. L’evento è a ingresso gratuito.

A seguire, alle ore 18.00, presso l’area conferenze del centro commerciale, si terrà la conferenza stampa di presentazione della cartina escursionistica “Crevoladossola Outdoor”, realizzata dall’Ossola Outdoor Center, pensata per guidare cittadini e visitatori alla scoperta dei sentieri e dei percorsi naturalistici del territorio.