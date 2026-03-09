lunedì 09 marzo
Vogogna, al via il cantiere per il restauro della Casa del Teatro
Vogogna, al via il cantiere per il restauro della Casa del Teatro
Leggi le ultime di: Ossola
 / Ossola

Ossola | 09 marzo 2026, 17:15

Vogogna, al via il cantiere per il restauro della Casa del Teatro

L'edificio comunale settecentesco sarà recuperato e destinato a ospitare attività culturali, formative e didattiche

Vogogna, al via il cantiere per il restauro della Casa del Teatro

Prendono ufficialmente il via i lavori di restauro della Casa del Teatro di Vogogna: l’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto oggi, lunedì 9 marzo, la consegna definitiva del cantiere.

“Come noto - spiegano dal comune di Vogogna - l’impossibilità di sviluppare l’intervento di recupero del complesso immobiliare denominato “Bulloneria Morino” finanziato in parte sul programma “Area Interna-Valli dell'Ossola” e in parte su bilancio dello Stato, ha indotto l’attuale amministrazione a variare la destinazione del contributo assegnato su altro immobile di proprietà comunale, denominato Casa del Teatro, con l’obbiettivo di realizzare un hub laboratoriale a servizio del sistema di offerta culturale del comune di Vogogna attraverso la messa in sicurezza, il recupero ed il restauro dell’immobile con finalità culturali, formative e didattiche”.

Il progetto è stato inizialmente condiviso dalla regione Piemonte e successivamente accolto dal ministero. L’intervento del valore complessivo di 1.300.000 euro totalmente finanziato e senza oneri comunali, progettato dall’architetto Andrea Scotton, prevede il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza definitiva del palazzo settecentesco in drammatiche condizioni conservative, e il successivo restauro finalizzato a restituire la piena funzionalità degli spazi.

A seguito di gara negoziata svolta dalla Stazione Unica di Committenza della provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato aggiudicato l’appalto di affidamento dei lavori alla ditta Tecno Costruzioni di Verbania, che ha offerto un ribasso dei lavori del 1,11%. Il contratto di affidamento lavori era stato sottoscritto tra le parti in data 11 febbraio 2025.

“Come amministrazione comunale - conclude la nota - esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia da tutte le parti per il risultato ottenuto”.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore