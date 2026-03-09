Vogogna, al via il cantiere per il restauro della Casa del Teatro

Prendono ufficialmente il via i lavori di restauro della Casa del Teatro di Vogogna: l’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto oggi, lunedì 9 marzo, la consegna definitiva del cantiere.

“Come noto - spiegano dal comune di Vogogna - l’impossibilità di sviluppare l’intervento di recupero del complesso immobiliare denominato “Bulloneria Morino” finanziato in parte sul programma “Area Interna-Valli dell'Ossola” e in parte su bilancio dello Stato, ha indotto l’attuale amministrazione a variare la destinazione del contributo assegnato su altro immobile di proprietà comunale, denominato Casa del Teatro, con l’obbiettivo di realizzare un hub laboratoriale a servizio del sistema di offerta culturale del comune di Vogogna attraverso la messa in sicurezza, il recupero ed il restauro dell’immobile con finalità culturali, formative e didattiche”.

Il progetto è stato inizialmente condiviso dalla regione Piemonte e successivamente accolto dal ministero. L’intervento del valore complessivo di 1.300.000 euro totalmente finanziato e senza oneri comunali, progettato dall’architetto Andrea Scotton, prevede il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza definitiva del palazzo settecentesco in drammatiche condizioni conservative, e il successivo restauro finalizzato a restituire la piena funzionalità degli spazi.

A seguito di gara negoziata svolta dalla Stazione Unica di Committenza della provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato aggiudicato l’appalto di affidamento dei lavori alla ditta Tecno Costruzioni di Verbania, che ha offerto un ribasso dei lavori del 1,11%. Il contratto di affidamento lavori era stato sottoscritto tra le parti in data 11 febbraio 2025.

“Come amministrazione comunale - conclude la nota - esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia da tutte le parti per il risultato ottenuto”.