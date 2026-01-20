Sci alpinismo, Macugnaga ospita una tappa della Coppa Italia

Macugnaga torna protagonista dello sport invernale: sabato 24 gennaio, infatti, il Belvedere ospita il recupero di una tappa di Coppa Italia di sci alpinismo, inizialmente prevista per il 18 gennaio a Bagolino (BS).

L’appuntamento, che prevede la partenza alle 13.00, è organizzato da Rosa Ski Raid e Sci Club Valle Anzasca, che spiegano: “Considerata la scarsità di neve sull'arco alpino centrale, la Federazione Italiana Sport Invernali ci ha chiesto, all'ultimo minuto, di recuperare la tappa di Coppa Italia che doveva tenersi a Bagolino. Dopo attenta valutazione abbiamo accettato nonostante già impegnati nell'organizzazione, complessa, del Campionato Italiano che ospiteremo domenica 1° marzo. Per motivi di sicurezza il percorso ricalcherà il tracciato della Coppa Italia organizzata lo scorso anno”.

Ai nastri di partenza atleti di tutte le categorie, per un totale di circa 150 partecipanti. Il percorso prevede la partenza e l’arrivo al parcheggio della seggiovia di Pecetto: la saluta si svilupperà nel bosco, con un tratto finale che condurrà alla croce del Belvedere. Si tratta di un segmento tecnico e impegnativo, ma studiato per essere affrontabile anche dalle categorie giovanili. Dopo una discesa con un tratto in fuoripista si risalirà al Belvedere lungo la pista da discesa. Gli atleti della categoria senior, dopo questo passaggio, affronteranno un'ulteriore salita sotto la seggiovia.

Confermata la partecipazione degli atleti dell’Esercito: ha già risposto presente il pluricampione Robert Antonioli, uno dei grandi dominatori della disciplina a livello internazionale. Con lui molti altri atleti della nazionale italiana a partire dal macugnagnese Oscar Tonietti, classe 2005, forte di un palmarès in rapida crescita che include medaglie e piazzamenti di rilievo nelle categorie giovanili e in Coppa del Mondo. Il comitato organizzatore Rosa Ski Raid prevede una gara particolarmente combattuta nella categoria U20. Grande attesa per il confronto tra Milesi (Fiamme Gialle) e Curioni (Fiamme Oro) insieme ai giovani del Centro Sportivo Carabinieri.

Il programma prevede un primo appuntamento venerdì 23 gennaio con l’apertura dell’ufficio gara, briefing tecnico per illustrare il percorso e monitorare le condizioni meteo. Sabato 24 gennaio, poi, dalla mattina distribuzione dei pacchi gara e dei pettorali e dalle 13.00 la partenza della gara, scaglionata in base alle categorie.