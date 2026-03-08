Prima Categoria: il Vogogna vince in casa della Varzese

Nel campionato di Prima Categoria prosegue la marcia del Feriolo, che travolge 6-0 il Momo e consolida il primato in classifica al primo posto. Vittoria importante anche per il Bagnella, che espugna il campo della Cannobiese con il risultato di 1-0 e resta nelle zone alte al secondo posto. Successo esterno pure per il Dormelletto Comignago, che supera 2-0 l’Agrano e si mantiene al quinto posto.

Giornata positiva anche per il Vogogna, che passa 1-0 sul campo della Varzese e sale al quattordicesimo posto, mentre la Virtus Villadossola conquista i tre punti battendo 1-0 la Quaronese e resta al terzo posto. Vittoria interna per il Sizzano, che supera 3-1 l’Omegna e si porta all’undicesima posizione, mentre il Romagnano espugna il campo del Cameri per 1-0 mantenendosi al dodicesimo posto.

Tra le altre squadre del territorio arriva il successo del Carpignano, che supera 3-2 l’Esio Verbania e sale all’ottavo posto in classifica, mentre l’Esio resta nelle zone basse al quindicesimo posto. Sconfitta anche per il Cameri, che rimane al tredicesimo posto, e per l’Omegna, fermo al sesto posto. L’Agrano, battuto in casa dal Dormelletto, resta invece in fondo alla graduatoria al sedicesimo posto.