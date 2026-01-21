Cinema Corso: la programmazione settimanale

Questa settimana il Cinema Corso propone tre film molto diversi tra loro, uniti da personaggi che si trovano a un bivio decisivo. Dalla New York degli anni ’50 di Marty Supreme, dove un sogno impossibile diventa leggenda, al futuro inquietante di Mercy: Sotto Accusa, in cui la verità deve resistere al giudizio di una macchina, fino alle relazioni contemporanee di Prendiamoci una pausa, che esplorano con ironia e profondità l’amore e le sue crisi.

Tre sguardi sul coraggio di mettersi in gioco, affrontare i propri limiti e scegliere chi essere.

MARTY SUPREME

New York, anni ’50. Marty Mauser è giovane, ambizioso e ossessionato dal ping pong. Tra lavoretti, scommesse e sogni impossibili, trasforma una passione sfrenata in una corsa folle verso il successo, arrivando a sfidare il mondo intero — da Londra a Tokyo. Un personaggio fuori dagli schemi, un talento indomabile e una storia di riscatto che mescola adrenalina, ironia e pura ambizione. Il ritratto travolgente di una leggenda nata contro ogni previsione.

Regia di Josh Safdie

Con Timothée Chalamet

Proiezioni

• Gio 22/01 – 17.30

• Ven 23/01 – 20.30

• Sab 24/01 – 20.30

• Dom 25/01 – 17.30

• Lun 26/01 – 15.30

MERCY: SOTTO ACCUSA

In un futuro prossimo, un detective viene accusato dell’omicidio della moglie. Ha 90 minuti per dimostrare la propria innocenza davanti a un giudice fuori dal comune: un’intelligenza artificiale che lui stesso ha contribuito a creare. Una corsa contro il tempo tra prove, ricordi e dilemmi morali, dove la verità si nasconde tra tecnologia, giustizia e coscienza umana. Un thriller ad alta tensione che mette in discussione il confine tra giudizio umano e artificiale.

Regia di Timur Bekmambetov

Con Chris Pratt e Rebecca Ferguson

Proiezioni

• Gio 22/01 – 20.30

• Ven 23/01 – 15.30

• Sab 24/01 – 17.30

• Dom 25/01 – 20.30

• Lun 26/01 – 17.45

PRENDIAMOCI UNA PAUSA

Tre coppie. Tre età diverse. Una sola scelta: **fermarsi e riflettere**. Il film di **Christian Marazziti** racconta con ironia e profondità le crisi, i desideri e le fragilità dell’amore, intrecciando storie che attraversano generazioni diverse. Con **Fabio Volo, Marco Giallini, Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli** e un cast d’eccezione.

Proiezioni

• Gio 22/01 – 15.30

• Ven 23/01 – 17.30

• Sab 24/01 – 15.30

• Dom 25/01 – 15.30

• Lun 26/01 – 20.30