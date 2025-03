Songa (Indipendenza): "Stop alla chiusura degli sportelli bancari, bisogna tutelare le comunità"

Anche il Movimento Indipendenza interviene per la tutela degli sportelli bancari nei piccoli comuni. “Riteniamo sia molto apprezzabile che le amministrazioni e la politica locale si adoperino per la difesa degli sportelli bancari, siano essi automatici o con personale. Bisogna - le parole del referente nel Vco Luigi Songa - combattere contro le logiche liberal-consumistiche che si occupano solo di generare profitto anche a scapito delle comunità locali. La popolazione maggiormente danneggiata dalla chiusura degli sportelli è quella anziana e che ha maggiori difficoltà di movimento, come purtroppo abbiamo già avuto modo di constatare a Crusinallo quando l'allora amministrazione comunale non batté un colpo per lamentare la chiusura non solo della filiale ma anche del bancomat con grave disagio degli abitanti. Bisogna tutelare le nostre comunità anche con il mantenimento dei servizi essenziali”, conclude Songa.