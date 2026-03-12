Vogogna investe sulla sicurezza: in arrivo un nuovo impianto di videosorveglianza

Il comune di Vogogna investe sulla sicurezza. Grazie ad un finanziamento ottenuto grazie al bando promosso dal Distretto del Commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna - che metteva a disposizione oltre 290mila euro per progetti destinati a modernizzazione digitale delle imprese, videosorveglianza e sicurezza, acquisto di arredi interni o esterni per le attività commerciali - sarà infatti ampliato il sistema di videosorveglianza nel paese, a cui si aggiunge il rifacimento della segnaletica orizzontale. Il progetto, dal costo di 48mila euro, ha l’obiettivo di accrescere la sicurezza di cittadini e attività commerciali.
giovedì 12 marzo
mercoledì 11 marzo
martedì 10 marzo
lunedì 09 marzo
