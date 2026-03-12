Giovani delle Alpi: aperte le candidature per il consiglio

Sono aperte le candidature per il nuovo Consiglio dei Giovani promosso da Eusalp, l’iniziativa europea che riunisce i territori della macroregione alpina.

Il progetto prevede la selezione di 28 giovani che avranno l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo della regione alpina, partecipando alla progettazione e alla realizzazione di iniziative concrete per rendere le montagne più resilienti, sostenibili e connesse.

La macroregione alpina è infatti chiamata ad affrontare sfide importanti, tra cui l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mobilità, l’energia sostenibile, l’innovazione e le opportunità per le nuove generazioni. Attraverso il Consiglio dei Giovani, i partecipanti potranno portare il punto di vista delle nuove generazioni nei processi di sviluppo e cooperazione tra i territori alpini.

Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 29 anni residenti nelle regioni che fanno parte della strategia Eusalp: Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein.

Le candidature devono essere presentate entro il 12 maggio 2026. Maggiori informazioni e modalità di partecipazione sono disponibili online al link:

https://alpine-region.eu/alpine-youth.