"Via Stockalper": il progetto Interreg che rilancia l’antica rotta del Sempione

Sarà presentato ufficialmente il 18 marzo alle 1.00 presso la Torre di Varzo “Via Stockalper”, progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027. L’iniziativa, che vede come capofila italiano l’Unione Montana Alta Ossola e come capofila svizzero Brig Simplon Tourismus Ag, prevede il completamento e la valorizzazione dell’antica via fatta costruire dal barone Kaspar Stockalper, uomo d'affari, imprenditore e politico vallesano del XVII secolo, che avviò una rete commerciale tra l’Italia e i mercati della Francia tanto redditizia da guadagnarsi l'appellativo di "Roi du Simplon”.

Il progetto sarà dunque illustrato dalle autorità italiane e svizzere coinvolte, ripercorrendo la storia dell’antica via, la situazione attuale e gli interventi previsti per la valorizzazione e il rilancio. Al termine della presentazione, una visita alla chiesa parrocchiale di Varzo che presenta, davanti alla porta maggiore, un vestibolo costruito intorno al 1650 per volontà e regalia del barone Stockalper.