 / Attualità

Attualità | 12 marzo 2026, 10:30

Cimamulera: chiuso per lavori il parco giochi, sarà completamente rinnovato

L’Amministrazione comunale annuncia la riqualificazione dell’area gioco con la collaborazione di associazioni e volontari

Cimamulera: chiuso per lavori il parco giochi, sarà completamente rinnovato

Il parco giochi di Cimamulera è chiuso dal 9 marzo fino al termine dei lavori, ma i cittadini possono stare tranquilli: non si tratta di smantellare l’area per altri utilizzi, ma di un intervento di riqualificazione completo.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Comitato Pro Festeggiamenti, gruppo 4 Pas per Cima e Alpini, e porterà a un parco giochi rinnovato, più sicuro e funzionale per bambini e famiglie.

"Siamo orgogliosi di questo risultato", spiegano dal Comune, "e nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli su come siamo arrivati a questa soluzione condivisa con la comunità".

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore