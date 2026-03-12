Cimamulera: chiuso per lavori il parco giochi, sarà completamente rinnovato

Il parco giochi di Cimamulera è chiuso dal 9 marzo fino al termine dei lavori, ma i cittadini possono stare tranquilli: non si tratta di smantellare l’area per altri utilizzi, ma di un intervento di riqualificazione completo.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Comitato Pro Festeggiamenti, gruppo 4 Pas per Cima e Alpini, e porterà a un parco giochi rinnovato, più sicuro e funzionale per bambini e famiglie.

"Siamo orgogliosi di questo risultato", spiegano dal Comune, "e nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli su come siamo arrivati a questa soluzione condivisa con la comunità".