Bando da 700 mila euro per migliorare i percorsi turistici nelle aree rurali di laghi e monti

È stato pubblicato il nuovo bando che mette a disposizione 700.000 euro per gli enti pubblici interessati a migliorare le infrastrutture turistiche nelle aree rurali del territorio di Laghi e Monti. L’obiettivo è rendere i percorsi e le aree naturali più fruibili, sicure e accessibili a tutti, valorizzando la proposta turistica legata alle attività all’aperto.

Il bando finanzia interventi come il miglioramento di sentieri escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, la posa di nuova segnaletica, e la creazione o l’adeguamento di punti di sosta, aree attrezzate e strutture di riparo temporaneo. Una particolare attenzione è riservata a progetti che favoriscono l’accesso alle attività outdoor anche a persone con esigenze particolari, rendendo la montagna e i percorsi lacustri più inclusivi.

Ogni progetto può ricevere un contributo a fondo perduto che copre l’80% delle spese, con un limite minimo di 10.000 euro e massimo di 200.000 euro.

Le domande devono essere presentate entro le ore 18:00 di venerdì 29 maggio. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di candidatura, è possibile visitare il sito www.gallaghiemonti.it, scrivere a segreteria@gallaghiemonti.it o contattare il numero 0324 481756.