Sicurezza in montagna, ciclo di incontri con gli studenti

Si è svolta ieri, 22 gennaio, nella sede della Prefettura del Vco a Villa Taranto, una riunione presieduta dal prefetto Matilde Pirrera dedicata ad un ciclo di incontri negli istituti scolastici della provincia sul tema della sicurezza in montagna. Alla riunione erano presenti i rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, della guardia di finanza Sagf, dei carabinieri forestali del Vco e del reparto Val Grande, del soccorso alpino, del Distretto turistico dei laghi, della protezione civile, del distretto scolastico, del parco nazionale Val Grande, e delle unioni montane Valli dell’Ossola e Alta Ossola.

Il Prefetto ha ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, per l’eccellente lavoro svolto in materia di sicurezza e soccorso in ambiente naturale, nonché per l’opera di sensibilizzazione che già svolgono, ciascuno per la parte di competenza, nei confronti delle giovani generazioni. Inoltre, ha proposto di programmare una serie di incontri negli istituti scolastici principali del Vco, durante i quali gli studenti potranno essere informati e sensibilizzati sulle regole di comportamento da adottare durante le escursioni in ambiente montano, facendosi latori del messaggio anche nei confronti delle loro famiglie.

Tutti i partecipanti hanno aderito alla proposta, ritenendo opportuno sensibilizzare i giovani su questi temi. Il distretto scolastico del Vco ha assunto il coordinamento dell’iniziativa e, nei prossimi giorni, verrà stabilito un calendario di massima degli incontri negli istituti scolastici. Si è convenuto di predisporre del materiale informativo, da diffondere anche mediante i social media, rivolto ai turisti, italiani e stranieri, con l’intento di sensibilizzare ai rischi cui si può andare incontro in occasione della frequentazione degli ambienti naturali, e all’uso degli strumenti tecnologici disponibili che permettono, in caso di necessità, la geolocalizzazione degli escursionisti, anche in assenza di collegamento internet. L’obiettivo è quello di arrivare preparati alla stagione estiva, ribadendo le regole di buona condotta e le migliori prassi da adottare, promuovendo la fruizione turistica del territorio del Vco in modo consapevole e responsabile, anche al fine di ridurre il numero degli incidenti e l’attivazione della macchina dei soccorsi.