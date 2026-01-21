Mancati rientri in montagna: scattano due ricerche tra Monte Faiè e Val Grande

Serata di apprensione sulle montagne del Verbano Cusio Ossola, dove sono state avviate due distinte operazioni di ricerca per altrettanti mancati rientri segnalati nella giornata di mercoledì 21 gennaio.

In entrambi i casi sono stati i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con i propri cari con l’arrivo del buio, a lanciare l’allarme rivolgendosi ai carabinieri.

Il primo intervento riguarda tre escursionisti di Saronno, che avevano comunicato l’intenzione di raggiungere il Monte Faiè. L’allerta è scattata quando la loro auto è stata individuata in località Bracchio, facendo temere che il gruppo non sia riuscito a rientrare.

Parallelamente è partita una seconda ricerca per un escursionista solitario della provincia di Varese, che era partito da Ompio con l’obiettivo di percorrere alcuni sentieri in Val Grande, senza però fare ritorno.

Sul posto stanno operando congiuntamente Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Carabinieri e SAGF, con squadre impegnate nelle perlustrazioni lungo i sentieri.

Oltre alle ricerche a piedi, è previsto anche l’impiego di un drone dotato di camera termica, utile per supportare le operazioni e aumentare le possibilità di individuare i dispersi anche in condizioni di scarsa visibilità.