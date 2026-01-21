Aggredisce i Carabinieri durante un controllo: arrestato giovane ossolano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola, coadiuvati da personale della Stazione Carabinieri di Domodossola e Varzo, hanno tratto in arresto un 27enne domiciliato nell’Ossola, censurato, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento ha avuto luogo intorno alle ore 01:00 di questa notte lungo la S.P. 166 nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori, quando i Carabinieri notavano il giovane che transitava a piedi lungo l’arteria stradale. All’atto dell’identificazione, il soggetto opponeva un fermo rifiuto a fornire le proprie generalità, palesando nel contempo un evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Data la necessità di procedere ad accertamenti più approfonditi presso gli uffici del Comando, l’interessato reagiva con violenza, tentando di sottrarsi alla custodia dei militari.

Ne scaturiva una breve colluttazione, al termine della quale l'uomo veniva immobilizzato e condotto in caserma. Il 27enne è stato quindi dichiarato in arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato ristretto in una camera di sicurezza del Comando Compagnia di Domodossola, in attesa dell’udienza di convalida.