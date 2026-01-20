Lupo investito e ucciso a Piedimulera

Un lupo maschio è stato investito nella serata di lunedì lungo la strada provinciale che collega Pallanzeno a Piedimulera. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale per i rilievi e il recupero della carcassa. Come previsto dalle disposizioni regionali, nei prossimi giorni l’animale verrà trasferito al laboratorio veterinario dell’Università di Torino, dove saranno effettuati controlli sanitari e analisi genetiche.
