20 gennaio 2026

Lupo investito e ucciso a Piedimulera

Sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale. La carcassa sarà trasferita all’Università di Torino per gli accertamenti

Un lupo maschio è stato investito nella serata di lunedì lungo la strada provinciale che collega Pallanzeno a Piedimulera. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale per i rilievi e il recupero della carcassa. Come previsto dalle disposizioni regionali, nei prossimi giorni l’animale verrà trasferito al laboratorio veterinario dell’Università di Torino, dove saranno effettuati controlli sanitari e analisi genetiche.

Redazione

