Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del teatro Galletti

Era il 2022 quando, in seguito all’assegnazione da parte del Ministero dell’Intero di contributi Pnrr per progetti di “Rigenerazione urbana”, il comune di Domodossola ha ricevuto un finanziamento di 1.210.000 euro per il restauro e il risanamento conservativo del teatro Galletti. Negli ultimi giorni, la giunta comunale ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento - dal costo totale di 3.670.000 euro – che è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025.

Si tratta, dunque, dell’ultima tappa del lungo iter che porterà all’effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione del teatro Galletti, che sono stati affidati dal comune all’impresa Dremar S.r.l.. Non sono ancora chiare le tempistiche, ma l’amministrazione si dice fiduciosa: i lavori dovrebbero prendere il via nei prossimi mesi.