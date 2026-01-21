Nuova truffa anche nel Vco: falsi controlli di residenza nei condomini

Arriva anche nel Vco l’allarme per una nuova truffa ai danni dei cittadini. Negli ultimi giorni stanno iniziando a comparire - come già accaduto in altre zone d’Italia - avvisi affissi sui portoni delle abitazioni, che invitano le persone a liberare il proprio appartamento in vista di controlli relativi alla residenza.

L’avviso reca l’intestazione del Ministero dell’Interno, ma si tratta di una truffa: si tratterebbe di ladri che, tramite questa comunicazione, tentano di far allontanare le persone e introdursi nelle case. “Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio - si legge nel falso avviso del ministero - a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega di presentare i seguenti documenti: documento d’identità con foto e specificato indirizzo di residenza, documento di locazione o contratto d’affitto”. I truffatori specificano anche che “tutte le presenze non giustificate verranno denunciate”.