Dispersi in montagna: individuati tutti e quattro gli escursionisti

E' in fase di conclusione l’operazione di soccorso sulle montagne del Verbano Cusio Ossola, dove ieri sera erano state attivate due distinte ricerche per mancati rientri segnalati dai familiari di quattro escursionisti.

Il primo intervento riguardava tre escursionisti di Saronno, diretti verso il Monte Faiè, la cui auto era stata individuata in località Bracchio, facendo temere un mancato ritorno. Parallelamente, era stata avviata la ricerca di un escursionista solitario della provincia di Varese, partito da Ompio per percorrere sentieri in Val Grande.

Durante la notte, uno dei quattro è stato recuperato al bivacco Corte Bue, dove si era rifugiato per passare la notte. Stamattina, l’elicottero della Guardia di Finanza partito da Venegono ha individuato gli altri tre escursionisti, e le squadre stanno procedendo al loro recupero.

Alle operazioni partecipano Soccorso Alpino, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione Civile, con perlustrazioni a piedi e l’ausilio di un drone con camera termica per supportare la ricerca anche in condizioni di scarsa visibilità.