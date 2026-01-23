Furto a Villadossola: arrestati ad Arona tre uomini

Tre uomini di origini sudamericane, domiciliati nel milanese, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Arona con l’accusa di aver messo a segno un furto nel parcheggio di un supermercato di Villadossola, utilizzando la cosiddetta tecnica della “monetina”.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri. Secondo quanto ricostruito, i tre si sarebbero avvicinati a una donna mentre stava per salire sulla propria auto e, con il pretesto di una moneta caduta a terra, l’avrebbero distratta per riuscire a sottrarle la borsa lasciata all’interno del veicolo.

Nella borsa c’erano tre biglietti “Gratta e Vinci” per un valore complessivo di 155 euro, oltre a cellulare e documenti personali.

Determinante l’intervento di un testimone, che ha subito allertato i carabinieri fornendo anche indicazioni sull’auto utilizzata dai presunti responsabili per allontanarsi. I militari di Villadossola, grazie al sistema di lettura targhe, hanno quindi individuato il veicolo in movimento verso l’area di Stresa e Arona.

Il mezzo è stato infine intercettato e fermato dai carabinieri ad Arona, lungo la SS33 del Sempione, all’altezza di via Poli. Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno trovato i tre Gratta e Vinci nascosti nel portaoggetti: è emerso che i biglietti risultavano tutti vincenti.

I tre arrestati, di 36, 41 e 42 anni, sarebbero risultati irregolari sul territorio nazionale e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona negli ultimi tempi.