Villadossola | 26 gennaio 2026, 16:35

Celebrazione ecumenica per l’unità dei cristiani

Martedì 27 gennaio, alle ore 18, nella cappellina della chiesa di Cristo Risorto

Martedì 27 gennaio alle ore 18, nella cappellina della chiesa di Cristo Risorto, si terrà una celebrazione ecumenica a margine della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si è svolta dal 18 al 25 gennaio. La Settimana di preghiera si celebra ogni anno nel mese di gennaio, in comunione con i cristiani di tutte le confessioni. Alla celebrazione parteciperanno il parroco don Massimo Bottarel, un pastore e alcuni fedeli della Chiesa Valdese Metodista, insieme a un pastore della Chiesa Evangelica.

Mary Borri

