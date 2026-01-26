Celebrazione ecumenica per l’unità dei cristiani

Martedì 27 gennaio alle ore 18, nella cappellina della chiesa di Cristo Risorto, si terrà una celebrazione ecumenica a margine della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si è svolta dal 18 al 25 gennaio. La Settimana di preghiera si celebra ogni anno nel mese di gennaio, in comunione con i cristiani di tutte le confessioni. Alla celebrazione parteciperanno il parroco don Massimo Bottarel, un pastore e alcuni fedeli della Chiesa Valdese Metodista, insieme a un pastore della Chiesa Evangelica.
