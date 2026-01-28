Tre storie, tre mondi: la nuova programmazione del Cinema Corso

La nuova programmazione del Cinema Corso propone un viaggio attraverso generi, epoche ed emozioni molto diverse tra loro. Dall’energia travolgente di Marty Supreme, racconto di ambizione e riscatto nella New York degli anni ’50, alla tensione tragicomica di Send Help, dove la sopravvivenza ribalta ogni ruolo, fino allo sguardo ironico e toccante di Jojo Rabbit, favola nera ambientata nella Germania del 1944. Tre film, tre sguardi originali sul mondo, un’unica esperienza da vivere in sala.

SEND HELP

Un volo d’affari finisce in tragedia: Linda e il suo capo Bradley sono gli unici sopravvissuti su un’isola deserta. Niente ufficio, niente tecnologia, solo istinto e sopravvivenza.

Lei prende il comando, lui deve imparare a fidarsi. Tra tensioni, ironia e colpi di scena, i ruoli si ribaltano e nasce un rapporto del tutto inatteso

Proiezioni

• Gio 29/01 – 17.45

• Ven 30/01 – 15.30

• Sab 31/01 – 17.30

• Dom 01/02 – 20.30

• Lun 02/02 – 20.30



JOJO RABBIT

Germania, 1944. Jojo è un bambino timido e solitario cresciuto nella Gioventù hitleriana, convinto che il mondo sia come gliel’hanno insegnato. Al suo fianco c’è un amico immaginario decisamente bizzarro: una versione grottesca di Adolf Hitler.

Tutto cambia quando scopre che la madre nasconde in casa una ragazza ebrea. Da quel momento, certezze e ideologia iniziano a crollare.

Una favola nera, tenera e provocatoria che mescola ironia e dolore, firmata da Taika Waititi.

Proiezioni

• Gio 29/01 – 20.30

• Ven 30/01 – 20.30

• Sab 31/01 – 15.30

• Dom 01/02 – 17.45

• Lun 02/02 – 15.30

MARTY SUPREME

New York, anni ’50.

Marty Mauser è giovane, ambizioso e totalmente ossessionato dal ping pong.

Tra lavoretti improvvisati, scommesse azzardate e sogni più grandi di lui, trasforma una passione sfrenata in una corsa folle verso il successo, arrivando a sfidare il mondo intero — da Londra a Tokyo.

Un personaggio fuori dagli schemi.

Un talento indomabile.

Una storia di riscatto che mescola adrenalina, ironia e pura ambizione.

Il ritratto travolgente di una leggenda nata contro ogni previsione.

Proiezioni

• Gio 29/01 – 15.30

• Ven 30/01 – 17.45

• Sab 31/01 – 20.30

• Dom 01/02 – 15.30

• Lun 02/02 – 17.45



