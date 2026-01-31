Il giovane trapper ossolano kingtief debutta con "Trap 4 Therapy"

Si intitola “Trap 4 Therapy” il primo Ep pubblicato da Kingtief, giovane artista ossolano. Al secolo Thomas Filippini, ha 21 anni e vive a Domodossola; di giorno lavora come apprendista idraulico in Svizzera, mentre la sera coltiva la sua più grande passione, la musica.

Kingtief ha iniziato circa un anno fa a dedicarsi ad un progetto importante: il suo primo disco. Allestendo un piccolo studio direttamente in casa, tra turni di lavoro, serate e weekend passati a scrivere testi e registrare, è riuscito a portare a termine il suo primo lavoro ufficiale. L’Ep è composto da sei brani, tutti scritti e composti da Filippini, ed è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Ad affiancarlo nel percorso di realizzazione dell'Ep altri artisti e professionisti del settore quali KageKidz, Skar, 2kbrizzo, Mpuntozone, Alessandro Ghisletti e MadebyFab.