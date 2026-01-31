Val Vigezzo, lavori ancora sospesi sulla Statale 337: il Movimento 5 Stelle Vco chiede tempi certi

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle del Verbano Cusio Ossola informa la cittadinanza sugli esiti del monitoraggio relativo allo stato di avanzamento dei lavori sulla Strada Statale 337 “della Val Vigezzo”, a seguito dell’interrogazione presentata all’Amministrazione comunale di Re e della risposta ufficiale del sindaco, ingegner Massimo Patritti.

Dalla risposta del primo cittadino emerge che i lavori sulla S.S. 337, attualmente affidati all’impresa Collini, risultano al momento sospesi. La causa è legata alla definizione di un ricorso presentato da una delle imprese che hanno partecipato alla gara d’appalto, ricorso che blocca di fatto l’avvio dell’intervento principale.

La situazione è stata al centro di un incontro di coordinamento con i vertici di Anas e con il presidente della Regione Piemonte, alla presenza delle istituzioni locali, con l’obiettivo di fare il punto complessivo sulla viabilità del territorio del Vco. In quell’occasione è stato confermato che la fase di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 337, nel tratto compreso tra Re e Ponte Ribellasca, per un importo complessivo di circa 142 milioni di euro, si è conclusa. Tuttavia, l’avvio effettivo dei lavori resta subordinato alle determinazioni degli organi competenti in merito al ricorso pendente.

Nel frattempo, proseguono alcuni interventi già programmati. Sono in corso le opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti, riferite al primo stralcio dell’intervento. La realizzazione della variante stradale e delle opere principali – tra cui ponti, viadotti e gallerie – è invece prevista a partire dalla primavera del 2026, sempre compatibilmente con l’esito del ricorso. Ulteriori interventi complementari e manutenzioni strategiche, come quelli sul viadotto Gagnone a Druogno e su alcuni ponti secondari, sono programmati con avvio nei mesi successivi, secondo il cronoprogramma definito da Anas e Regione Piemonte.

Durante l’incontro con Anas si è parlato anche di altri cantieri e opere infrastrutturali presenti sul territorio, evidenziando come la rete stradale gestita dall’ente nel Vco richieda un costante coordinamento istituzionale e tecnico per garantire sicurezza e continuità della mobilità.

"Come Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Vco – spiegano i referenti – desideriamo ringraziare il sindaco di Re, ingegner Massimo Patritti, per la tempestiva risposta alla nostra interrogazione, elemento non sempre scontato". Il gruppo ribadisce inoltre la necessità di garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni istituzionali rivolte alla cittadinanza.

"Prendiamo atto del ruolo svolto dagli enti territoriali e da Anas – aggiungono dal Movimento 5 Stelle – ma l’attuale condizione di stallo legata al ricorso rende necessari solleciti chiari e interventi di accelerazione delle procedure". Da qui l’impegno a proseguire nel dialogo istituzionale, chiedendo aggiornamenti regolari e tempi certi per l’avvio dei lavori, considerati fondamentali sia per la sicurezza sia per lo sviluppo socio-economico della valle.