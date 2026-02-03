 / Viabilità e trasporti

A26, nuova chiusura notturna Gravellona Toce e Arona

Il provvedimento è valido tra il 5 e il 6 febbraio per manutenzione delle gallerie

Nuovi lavori di manutenzione e ispezione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Secondo un’ordinanza emessa da Autostrade per l’Italia, è in programma per tale motivo la chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, dal km 194.3 al km 165.5 in direzione Genova. Il provvedimento è valido dalle 22.00 di giovedì 5 alle 6.00 di venerdì 6 febbraio. È obbligatoria l’uscita allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona, dopo aver percorso la SS 33.

l.b.

