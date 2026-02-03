A26, nuova chiusura notturna Gravellona Toce e Arona

Nuovi lavori di manutenzione e ispezione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Secondo un’ordinanza emessa da Autostrade per l’Italia, è in programma per tale motivo la chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, dal km 194.3 al km 165.5 in direzione Genova. Il provvedimento è valido dalle 22.00 di giovedì 5 alle 6.00 di venerdì 6 febbraio. È obbligatoria l’uscita allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona, dopo aver percorso la SS 33.
In Breve
martedì 03 febbraio
lunedì 02 febbraio
sabato 31 gennaio
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
mercoledì 28 gennaio
lunedì 26 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?