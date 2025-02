Tuffo da record nel Lago di Mergozzo: in 104 sfidano il freddo per l'undicesimo cimento

Record assoluto per il cimento di Mergozzo,: ben 104 i pinguini che non si sono intimoriti di fronte alla temperatura dell’acqua, appena superiore ai 6 gradi e con la loro presenza hanno segnato numeri incredibili, complice anche la bella giornata di sole.

La manifestazione giunta alla sua undicesima edizione, è stata organizzata da Dimensione Sport in collaborazione con il Comune di Mergozzo e la C.R.I. deleg. di Mergozzo. Pronto al tuffo anche il presidente della Dimensione Sport, Gian Piero Sblendorio “Il cimento - le sue parole- è sempre un un’occasione per incontrare gli amici, è un momento di gioia e di avvicinamento alla natura con cui si termina un anno e se ne inizia un altro sotto i migliori auspici, quest’anno inoltre abbiamo voluto ricordare un caro amico che non c’è più, Stefano Trentin presidente della Swimmer Inside”.

Come di consueto non è mancata la parte benefica con il ricavato delle offerte raccolte che è stato devoluto all'associazione M'aMa - dalla parte dei bambini aps, conosciute come la rete delle Mamme Matte. Le note curiose come sempre con il più giovane ed il più anziano: il piccolo Edoardo Masciocchi di 4 anni e mezzo non ha avuto paura di tuffarsi cosi come Gina Mario Masciocchi, classe '39. Coraggio da vendere anche per il parroco don Massimiliano Maragno: anche per lui un tuffo fuori stagione.