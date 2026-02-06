Cosasca in lutto per la scomparsa di Graziella Savaglio

Cosasca in lutto per scomparsa di Graziella Savaglio morta dopo un periodo di malattia all'età di 82 anni.

Era una volontaria molto attiva della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. La notizia si è diffusa rapidamente in paese e ha scosso l'intera comunità, in molti hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.“Il suo spirito e la sua dedizione rimarranno un esempio per tutti” hanno detto alcuni parrocchiani.

“Graziella ha fatto sempre sentire la sua presenza in parrocchia – ha detto il parroco don Paolo Cavagna - a sostegno delle varie iniziative”. La comunità la ricorda in particolare per aver fondato la corale di San Giuseppe che per diversi anni ha animato le celebrazioni più importanti della parrocchia.

Aveva una bella voce da soprano e con passione ha svolto il servizio pastorale attraverso il canto anche dopo lo scioglimento della corale. Graziella durante le celebrazioni si sedeva nei banchi vicino ad ex coriste per animare la messa.

Aveva inoltre una grande devozione alla Madonna e faceva parte del gruppo di preghiera dell'Ossola ispirato alla spiritualità di Medjugorje. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Cosasca.