 / Sport

Sport | 06 febbraio 2026, 14:10

Dr1, la Foma torna in campo contro Cigliano, la Findomo cerca riscatto

Dopo il turno di riposo i lupi sfidano una delle squadre più in forma. Domenica la Findomo attesa da Universal al Pala Raccagni

Dr1, la Foma torna in campo contro Cigliano, la Findomo cerca riscatto

Torna sul parquet questa sera, dopo aver osservato il turno di riposo, la Autotrasporti Sacchi Foma. I ragazzi di coach Zaccardini sfideranno Cigliano, una delle squadre più in forma del momento e capace di scalpi importanti. Per tenere vive le speranze play-off, in previsione degli scontri diretti ormai prossimi, i lupi non possono far altro che vincere.  Torna Caramelli, torna Donaddio: roster dunque quasi al completo. "Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma ci crediamo ancora - le parole dell'ala campana. 

La Findomo invece gioca domenica alle 18 al Pala Raccagni: avversaria di giornata Universal, squadra cresciuta molto nel corso del campionato. " Vogliamo cancellare la brutta prova di Paruzzaro" - cosi Francesco Petricca.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore