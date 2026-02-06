Dr1, la Foma torna in campo contro Cigliano, la Findomo cerca riscatto

Torna sul parquet questa sera, dopo aver osservato il turno di riposo, la Autotrasporti Sacchi Foma. I ragazzi di coach Zaccardini sfideranno Cigliano, una delle squadre più in forma del momento e capace di scalpi importanti. Per tenere vive le speranze play-off, in previsione degli scontri diretti ormai prossimi, i lupi non possono far altro che vincere. Torna Caramelli, torna Donaddio: roster dunque quasi al completo. "Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma ci crediamo ancora - le parole dell'ala campana.
La Findomo invece gioca domenica alle 18 al Pala Raccagni: avversaria di giornata Universal, squadra cresciuta molto nel corso del campionato. " Vogliamo cancellare la brutta prova di Paruzzaro" - cosi Francesco Petricca.