Tour del Monscera 2026, torna a Bognanco la sfida dello sci alpinismo

La Val Bognanco torna a ospitare il Tour del Monscera, storica gara di sci alpinismo organizzata dallo Sci Club Bognanco, giunta alla 43ª edizione. L'appuntamento è per questo sabato 7 febbraio. Un appuntamento atteso da atleti e appassionati: la gara è aperta agli atleti Fisi e alla categoria open, con una quota di iscrizione di 15 euro che comprende il pacco gara con capo tecnico e gadget offerti dalla Farmacia di Mocogna. La partenza è fissata per le ore 15 da San Bernardo: gli atleti affronteranno due salite vertical, un tratto tecnico a piedi e, infine, la discesa verso il traguardo al rifugio Gattascosa, con un dislivello positivo complessivo di circa 750 metri.

Numerosi i premi previsti: saranno premiati i primi tre classificati delle categorie maschile e femminile, il vincitore del Premio Walter Zani per il miglior tempo assoluto, l’atleta più giovane e quello più anziano, oltre a premi a estrazione offerti da Possa Sport e Gioielleria Brizio.

Al termine della competizione, la serata proseguirà presso il centro “Guido Prada” di San Lorenzo con le premiazioni e un momento di festa aperto a partecipanti e pubblico: pasta party, panini con salamelle, patatine, dj set e intrattenimento.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.tourdelmonscera.it, seguire i canali social dello Sci Club Bognanco oppure contattare Dario Darioli al numero +39 366 7415870 e Giampaolo Maccagno al +39 349 2239458.