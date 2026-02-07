"Coccole e filastrocche" torna in biblioteca

Sabato 14 febbraio alle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita un nuovo appuntamento con “Coccole e filastrocche”, letture interattive per neomamme e bebè da 0 a 36 mesi. Un’occasione per passare un’ora spensierata tra canti, filastrocche e tanti libri pieni di storie, perché non è mai troppo presto per iniziare a leggere e a coltivare la propria fantasia.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Per questioni organizzative e per dedicare a tutti i piccoli partecipanti la giusta attenzione, per partecipare all’evento è necessario prenotare sul sito www.culturapercrescerevco.it nella sezione dedicata agli appuntamenti. Per qualunque informazione è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232.