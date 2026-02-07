Gravi irregolarità nei servizi di taxi e noleggio: conducenti multati a Domodossola

Gli operatori della polizia stradale della sezione di Verbania hanno irrogato diverse sanzioni seguito di una puntuale attività investigativa scaturita da varie segnalazioni da parte associazioni di categoria e di addetti al settore del trasporto pubblico non di linea, relative a gravi irregolarità nello svolgimento del servizio taxi e noleggio con conducente (Ncc) nella zona di Domodossola. di In particolare, due autisti Ncc sono stati sanzionati per irregolarità inerenti le modalità di svolgimento del servizio, ossia per il mancato utilizzo delle rimesse come punto di partenza e di arrivo dei viaggi eseguiti e alla mancata compilazione dei prescritti fogli di servizio, con sospensione della carta di circolazione e conseguente fermo del veicolo; un altro autista Ncc è stato invece sanzionato in quanto in possesso di un Cap (certificato abilitazione professionale) scaduto da diversi anni.

Due ulteriori autisti sono stati segnalati al comune che aveva rilasciato loro l'autorizzazione in quanto non avevano ottemperato alla prescritta iscrizione nel registro elettronico degli Ncc e dei taxi (Rent), con conseguente sospensione per 2 mesi della licenza stessa.

Nel corso della medesima attività è stato inoltre accertato che tre tassisti titolari di regolare licenza rilasciata dal comune di Domodossola svolgevano abusivamente in maniera sistematica con il proprio taxi il trasporto di persone in regime di Ncc per conto delle compagnie ferroviarie. Gli stessi sono stati destinatari di sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.998 a 7.993 euro, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 4 mesi, oltre che del sequestro del veicolo a fini di confisca. Ulteriori segnalazioni sono giunte alla polizia stradale di Verbania e i controlli proseguiranno in modo capillare su tutto il territorio della provincia, al fine di contrastare fenomeni di abusivismo ed irregolarità.