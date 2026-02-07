'Rischio spegnimento per oltre 2.500 autovelox e tutor'. Lo dice il Codacons che parla chiaramente di 'situazione fuori controllo’’.
L’associazione dei consumatori rimarca che su 3.873 apparecchi solo 1.282 hanno superato il decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione. Per questo Codacons parla di situazione fuori controllo tra tutor e telelaser. Molti rischiano, da maggio, di essere spenti.
‘’Sui 3.873 apparecchi dichiarati dagli enti locali attraverso la nuova piattaforma telematica – riporta il Codacons - solo 1.282 supereranno la tagliola prevista dal decreto del ministero: gli altri andranno spenti in attesa di essere sottoposti alle nuove procedure sull'omologazione indicate dal decreto ministeriale’’.
Un vero problema per i Comuni che continueranno ad usare apparecchi fuorilegge poiché andranno incontro ad una valanga di ricorsi da parte degli automobilisti, e dovranno anche sostenere spese legali ingenti, col rischio di dover rispondere dinanzi la Corte dei Conti dei danni erariali prodotti.
Apparecchi che sono disseminati anche nel Verbano Cusio Ossola, sulla cui omologazione, al momento, non sono state fornite notizie certe da Comuni ed Unioni.