A26, chiusure notturne tra Arona e Baveno

Continuano gli interventi di ammodernamento e potenziamento delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per permettere l’esecuzione dei lavori, Autostrade per l’Italia informa gli automobilisti che sono in programma alcune modifiche alla viabilità in orario notturno. In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova nelle notti tra il 9 e il 10 febbraio e tra il 13 e 14 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00. Uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra Arona e Baveno, dal km 165.5 al km 189.9 in direzione Gravellona nelle notti tra l’11 e il 12 febbraio e tra il 13 e il 14 febbraio, sempre dalle 22.00 alle 6.00. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e possibile rientro allo svincolo di Baveno dopo aver percorso la SS 33 (solo per veicoli leggeri). Per i veicoli pesanti percorso alternativo lungo la SP 142 e, successivamente, SP 229 da cui rientrare eventualmente in autostrada.